32 kommuner sender ikke elever på leirskole i år

Fra i år skal alle elever på leirskole en gang i løpet av grunnskolen. Her er elever fra Vikersund skole på strandryddedag med Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon (i bakgrunnen) under et leirskoleopphold på Østre Bolæren i 2014. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix