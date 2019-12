Utvalg vil fjerne lærernormen

Utredningen, som er på 800 sider og som veier over 2,2 kilo, inneholder en rekke endringer fra dagens lov, som ble vedtatt i 1998. Utvalget vil blant annet å oppheve lærernormen som KrF fikk gjennomslag for i budsjettforliket med regjeringen i 2018.

Årsaken er at utvalget mener at andre krav til skolene som de foreslår, vil føre til at skolene oppnår målene med lærernormen.