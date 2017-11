Fylkeskommunal innpakking

Troms fylkeskommune vedtok i oktober en rekke uttalelser om viktige saker. Disse handlet blant annet om lokalisering av senter for datalagring, vilkår for transportnæringen, samferdselsprosjekt, Forsvaret, forslag til statsbudsjett og organisering av helsetilbud i landsdelen.

Vi må anta at det er lagt ned en del arbeid i å utforme uttalelsene. Vi må også anta at hensikten er de skal bli lagt merke til når de aktuelle sakene skal avgjøres. Slik virker det imidlertid ikke når jeg leser gjennom all teksten.

Ta for eksempel denne uttalelsen om Statkraft. Selskapet utreder hvor det som kalles hypersentre for datalagring skal etableres. Allerede i tittelen blir budskapet tvetydig: «Hypersenter for datalagring må utredes der kraften produseres».