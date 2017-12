Ordgyteri i vannområdet

Saken som nylig var til behandling, dreier seg om hvem som skal bestemme over vannressursene i regionen. Kommunen er bekymret for at endringene i vannforskriften og naturmangfoldloven skal redusere den lokale innflytelsen.

Hvorfor bekymret? Jo, fordi fylkeskommunenes skal fratas rollen som vannregionmyndighet. Miljødirektoratet skal få ansvar for å utarbeide og oppdatere vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. Noen utvalgte fylkesmannsembeter blir det som skal hete vannregionkoordinatorer. De skal organisere vannforvaltningsarbeidet på lokalt og regionalt nivå.