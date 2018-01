Pbl., fvl., LNF-områder og DUS-saker

Formannskapet i Flekkefjord behandlet i sitt første møte i januar en klage på et behandlingsgebyr. Klageren mente at det ikke var nødvendig å søke om det vedkommende mente var reparasjon av en brygge. Det var heller ikke, mente klageren, nødvendig å søke om dispensasjon fra bestemmelsene for det som heter LNF-formål. Altså landbruks-, natur- og friluftsområde. Følgelig skulle det heller ikke betales gebyrer.

Dette er ikke det enkleste saksområdet å forstå. Derfor gjelder det for kommunale plan- og bygningsetater å framstille sakene så vi legfolk kan henge med.