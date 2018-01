Tette stadar og tett språk

Mellom anna stod regional plan for kultur og ny strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur på dagsorden. La det vere klart; sjølve saksframlegga var ikkje så lange. Få sider, bra struktur, men ein del lange setningar. På sitt beste likevel eit døme på at nynorsk har ein føremon som forvaltningsspråk. Men når høyringssvar og sjølve planverket kjem som tillegg, blir det mykje lesestoff.

Så er det alltid noko som kan bli betre når eg les med raudblyanten i handa. Til dømes denne setninga: «Regionreform og samanslåingsprosess vil kunne gje endra føresetnader for oppstart at dette planarbeidet. Dette må fylkesrådmannen ev. få kome attende til.» Dette kan bli kortare. Skriv heller: Regionreform og samanslåingsprosess vil kunne endre føresetnadene for start av planarbeidet. Dette vil fylkesrådmannen ev. kome attende til.