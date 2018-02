Klimaambisjoner forsvinner i ord

Språkspaltens anliggende er å pirke på alt som kan bli bedre. La meg derfor først si at skribentene i Akershus har levert mye godt arbeid i selve plandokumentet. Men nettekstene om planen kan bli bedre. De gjenspeiler ikke ambisjonsnivå og viktighet.

Som tidligere klimajournalist vet jeg at dette er komplisert og fagtungt stoff. Min strategi da, og som kan fungere for en fylkeskommunal saksbehandler også, var å skrive for en nysgjerrig, men utålmodige ungdom. Modelleser heter det i språkverdenen. Ikke vær redd for å forklare og inkludere.