Kommune er et fint ord, men …

Nylig fant jeg utlysninger for toppledere i de to nye kommunene Fjord og Hustadvika. Her kan det se ut som om skribentene har vært nervøse. For hva da? Jo, for at mulige kandidater ikke skal få med seg at de søker på en stilling i en kommunal organisasjon.

I annonsen for Fjord, som skal bestå av Norddal og Stordal, blir ordet kommune nevnt 12 ganger. I annonsen for Hustadvika, som skal bestå av Eide og Fræna, 17 ganger. Begge annonsene er forholdsvis korte.