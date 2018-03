Språk, kultur og @helsesista

Juryen sier om arbeidet i etaten: «I sum har vinneren på en forbilledlig måte vist hvordan en stor og kompleks organisasjon kan bygge et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode.»

Marianne Bugge Nordberg, som var prosjektleder for klarspråkprosjektet i etaten, bekrefter overfor Kommunal Rapport at skrivekurs, selv om de er nødvendige, ikke er nok til å endre etablerte skrivevaner. «Endringene skjer først når du får mange timer med skrivearbeid og språkveiledning. Ved å involvere mange i skrivearbeidet med opplæring underveis la vi til rette for å endre skrivekulturen», sier Bugge Nordberg.