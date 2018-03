Verdiskapende ord

Et verdiskapende Trøndelag, med undertittelen Strategi for innovasjon og verdiskapning i Trøndelag. Det er et av strategidokumentene i det nye fylket i Midt-Norge. Dokumentet har skapt lokal debatt. «Det er lite konkret, lite presist, lite beskrivende for hvem som skal gjøre hva, og for hvem, og hvilke mål vi skal nå», sier Høyre-politiker Henrik Kierulf til Trønder-Avisa.

Nå skal en språkspaltist vokte seg vel for å gå inn i fylkespolitikkens debatter. Jeg har likevel dristet meg til å lese gjennom det tolv sider lange dokumentet for å se på språk, formuleringer og innretting. For å parafrasere Riksrevisjonen: Dette passerer, men det er et utviklingspotensial her, for å holde oss til dokumentets språkbruk.