Departementet legger til grunn – klart språk

Det er en begivenhet når Kongen i statsråd godkjenner noe slikt. Noen av oss husker forrige gang det skjedde, på begynnelsen av 90-tallet. Loven er viktig, ikke minst fordi den skal brukes daglig av medarbeidere i lokalforvaltningen. Det stiller krav til et så klart lovspråk som mulig. Utvalget som utredet ny lov, var da også opptatt av at loven skulle skrives klarere.

Loven er nok blitt klarere, men utvetydig blir en lov sjelden. Det er alltid rom for tolkninger, og mat for jurister. Det er også et trekk ved denne lovteksten at lange setninger blir fylt med mye informasjon. Et eksempel er formuleringen om behandling av hastesaker: «Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5–6 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.»