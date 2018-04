Språk for kriser

Det er språkspaltas inntrykk etter å ha foretatt en stikkprøve hos kommunene Kristiansand, Lillesand, Arendal, Haugesund og Mandal. Det informeres om ulike ting på ulikt vis. Språket er teknisk, formelt og ikke brukerorientert.

Kristiansand starter for eksempel med å redegjøre for begrepene samfunnssikkerhet og beredskap. Det er nyttig på et introduksjonskurs for beredskap, men her har de ingen funksjon. Heller ikke en setning som dette er viktig: «Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Kristiansand kommune finnes på et overordnet nivå og i alle sektorer.»