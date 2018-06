Uforståelig parkeringsspråk - dropp avskrift fra Lovdata

En bilist i malmbyen innerst i Ofotfjorden skulle parkere bilen, men ble grunnleggende usikker på hva som var lovlig parkering da han leste parkeringsskiltet. Der var den innledende teksten: «Vilkårsparkering - utenfor offentlig ferdselsåre. jf. parkeringsforskriften av 18.03.16 nr 260.»

Deretter redegjøres det for førers plikter om å parkere i tråd med oppmerking (§24, 1.ledd), og at betaling må skje umiddelbart (§ 31, 2.ledd), og at billetten må plasseres synlig (også §31, 2.ledd). Dette gjelder også ved gratisparkering (§ 24, 3.ledd).