Uklart om klima og miljø

For all del. Det er gjort mye bra arbeid i høringsutkastet til klima- og miljøplanen 2018–2030 og handlingsplanen 2018–2022. Dokumentene er oversiktlige. Pluss for en oppsummerende kort-fortaltboks innledningsvis i hvert kapittel. Mange mellomoverskrifter gjør det enkelt å skumlese. Det er nyttige fakta. En ordliste bakerst er fin, men jeg fant ikke forklaring på det mye brukte begrepet sirkulær økonomi.

Planene er enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider. Det går greit å rulle seg nedover i pdf-dokumentene, for eksempel på et nettbrett. Men materialet hadde fortjent en sprekere presentasjon tilpasset ulike kanaler og plattformer. Da kunne fakta og utfordringer blitt presentert på en måte som engasjerte og provoserte til reaksjoner.