Tror barnehagenorm krever effektivisering

Kommunene får 426 millioner kroner til å finansiere barnehagenormen, kommer det fram i kommuneproposisjonen som ble offentliggjort tirsdag. Det er langt mindre enn de 600 millionene KS tidligere har beregnet at reformen vil koste. Finansieringen av barnehagenormen er noe av det KS-lederen reagerer sterkest på i kommuneproposisjonen for 2019 og revidert nasjonalbudsjett for 2018.

– Det vi reagerer mest på er barnehagernormen. Der mener vi at regjeringen ikke har tatt inn over seg hva det faktisk koster. Vi har andre beregninger enn regjeringen. Vi mener at normen ikke er fullfinansiert. Normen vil skape behov for ytterligere effektivitetsøkning, sier Helgesen.