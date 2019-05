Bortfall av eiendomsskatt fullkompenseres ikke

Fra 2019 er produksjonsutstyr og installasjoner fritatt for eiendomsskatt med en overgangsperiode på sju år. Etter anmodningsvedtak fra Stortinget foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å oppjustere kompensasjonsordningen for eiendomsskatt-bortfallet.

Fylkesmennene har innhentet rapporter fra kommunene om det samlede eiendomsskattegrunnlaget for 2018 og 2019 for de eiendommene som ble berørt av lovendringen. På bakgrunn av retakseringen anslås det at kommunenes samlede inntektsbortfall som følge av lovendringen vil være om lag 730 mill. kroner årlig.