Mener at regjeringen overfører utgifter til kommunene femte året på rad

– For femte statsbudsjett på rad foreslår regjeringen å svekke den statlige finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overfører dermed utgiftene direkte til kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

KS-lederen konstaterer at regjeringens forslag til samlede økonomiske rammer for kommunesektoren i statsbudsjett for 2020 er relativt forutsigbart, i den forstand at de store tallene er i tråd med det som ble varslet i Kommuneproposisjonen før sommeren. I pressemeldingen vises det til at dette betyr at kommunesektoren samlet sett opprettholder om lag det økonomiske handlingsrommet den har hatt til nå. KS har imidlertid tidligere påpekt at opplegget er stramt, særlig for fylkeskommunene.