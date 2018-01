Tekstmelding økte valgdeltakelsen

Før stortingsvalget i 2017 brukte Bergen kommune 140.000 kroner på å sende SMS til bergenserne. Oppfordringen var klar: velgerne ble bedt om å bruke stemmeretten sin på valgdagen 11. september.

Nå viser en undersøkelse gjort ved Norges Handelshøyskole (NHH) at oppfordringen fra kommunen virket som planlagt, melder NRK.

Doktorgradsstipendiat Ole-Andreas Elvik Næss sier de mener dette har hatt en positiv effekt, og at valgdeltakelsen var høyere i fjor.

– Det er vanskelig å gi noe eksakt tall, men den foreløpige analysen av tallene viser at effekten kan ha vært mellom ett og to prosentpoeng. sier han.

En sammenligning av valgdeltakelsen i de fem største byene i Norge viser at Bergen hadde den høyeste deltakelsen. I tillegg økte den mer enn i de andre byene.

Kommunen sendte 200.000 tekstmeldinger. De ble formulert på to ulike måter i to ulike deler av kommunen. Grunnen til at det ble gjort på denne måten, var at forskerne ville se om ulik ordlyd kunne gi ulik effekt på valgdeltakelsen.

– Det ser ikke ut til at måten oppfordringen var formulert på, påvirket valgresultatet, sier Elvik Næss.

(©NTB)