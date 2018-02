Rekordresultat i Frp-kommune

Os fikk et netto driftsresultat på 144,9 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 81,7 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 9,4 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Os ligger altså langt over dette nivået.

Vi må tilbake til 1999 for å finne et bedre driftsresultat. Den gang solgte Os kraftaksjer, og regnskapsførte hele inntekten i driften, noe som var kontroversielt.