Kommunebilder i styringsdialogen

Fylkesmannen i Agder lager hvert år en tilstandsrapport for kommunene i fylket. I tillegg lager de kommunebilder for hver kommune. Dette er selvsagt viktig lesestoff både for kommunale medarbeidere og folkevalgte.

På hjemmesidene til embetet oppsummeres dette slik: «Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i våre fylker. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i den aktuelle kommunen, det vil si en gang i hver kommunestyreperiode. Kommunebildene utgjør sammen med Tilstandsrapporten og kommunens planverk tyngden i dialoggrunnlaget i dette besøket.»