Gir kommune 10.000 i dagbøter for dårlige nettsider

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir Askøy kommune frist til 6. juli med å sørge for at nettsidene er universelt utformet. Hvis ikke må Hordaland-kommunen punge ut.

Dette er første gang Difi går til det skritt å ilegge bøter siden forskriften om universelt utformede nettsider ble innført i 2013.