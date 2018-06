Småkommune vant innovasjonspris

Træna blir belønnet for samspillet med innbyggerne og god innovasjonskultur.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo delte ut Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris 2018 på konferansen Fremtidens kommuner i Arendal fredag. 20 kommuner og til sammen 48 innovasjonsprosjekter kjempet om å få prisen på 500.000 kroner.

– Dette var velfortjent! Træna utnytter ressursene i lokalsamfunnet og finner gode løsninger sammen med innbyggerne. Jeg tror andre kommuner har mye å lære av Træna, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det er ingen spesifikke, konkrete prosjekter som trekkes fram av juryen i begrunnelsen for å tildele prisen til Træna:

«Træna kommune har kultur for å tenke nytt, og de er svært offensive i sitt innovasjonsarbeid. Træna er en av Norges minste kommuner med sine 460 innbyggere, og består av et åpent og allsidig folk. Dette har Træna kommune bevisst gjort til sin styrke, og juryen ser at dette har gitt resultater. Kommunen stiller selv midler til disposisjon når de møter på utfordringer, og skaper rom for innbyggerne, slik at de selv slipper til og kan innovere sammen med kommunen. Samskaping sitter i ryggmargen til både kommune og innbyggere. Utviklingsprosjektet tenk Træna er et godt eksempel på hvordan kommunen arbeider med å involvere både næringsliv, lokalsamfunn og viktige aktører i samfunnet. Ved å trekke på de ressursene som sitter i lokalsamfunnet lyktes kommunen med å forstå hva det egentlige behovet deres er og å utvikle gode løsninger sammen med de som kommunen er til for. Juryen berømmer Træna kommune for å virkeliggjøre den skaperkraften og innovasjonspotensialet som eksisterer hos innbyggerne. De slipper til dem som vil noe og trekker til seg dem som bærer på en idé de ønsker å realisere. For dette samskapingsperspektivet, en tydelig innovasjonskultur og gode resultater mener juryen at Træna kommune fortjener KMDs innovasjonspris 2018», er juryens begrunnelse for å gi prisen til denne kommunen.

Prisen deles ut av Kommunaldepartementet.