Erkjenner at situasjonen er utfordrende

Fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen har over tid sett at Karasjok kommune har store utfordringer. Hun har derfor skrevet brev til departementet for å be om at de griper inn.

– Nå skal kommunen gjøre alt de kan for å samarbeide med Fylkesmannen og eventuelt Kommunaldepartementet, sier varaordfører John Nystad til Kommunal Rapport. Representanter fra kommunen og departementet vil se på situasjonen sammen i et møte i august.