Her er Norges første kommunedirektør

Fellesnemnda for nye Sunnfjord kommune vedtok å ta i bruk tittelen under sitt møte 19. september. Dermed blir prosjektleder for nye Sunnfjord kommune, Ole John Østenstad, trolig den første som tar i bruk tittelen.

– Sier du det. Det var litt kjekt å være den første. Men foreløpig er jeg bare prosjektleder. Kommunedirektør blir jeg først i 2020, sier Østenstad.