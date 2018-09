Slipper bot for dårlige nettsider

I juli ila Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) Askøy kommune 10.000 kroner i bot for at kommunen ikke hadde klart å rette nettsidefeil innen fristen 6. juli. Det likte Askøy dårlig, og klagde boten inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Denne uka falt departementets avgjørelse: Askøy slipper å betale boten.