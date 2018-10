Gransker «alarmerende forhold» ved barnevernskontor

– Dette er en enhet som er ute av kontroll, og som har vært det over lengre tid. Dette er alarmerende, ikke minst fordi det handler om en gruppe som ikke er i stand til å ivareta sine egne rettigheter, sier komitéleder Rolf Jarle Brøske (H) til Kommunal Rapport.

Fylkesmannen har i flere tilsynsrapporter avdekket lovbrudd og alvorlig svikt ved barnevernet i Østbyen. Høsten 2015 ble det kjent at hele 40 prosent av bekymringsmeldingene som kom inn, ble henlagt, og at det dermed var fare for at barn ikke fikk nødvendig hjelp.