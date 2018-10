Revisjonen etterlyser oversikt over innfartsparkeringen

Akershus fylkeskommune har ikke god nok oversikt over antall innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel. Det kommer fram i en revisjonsrapport fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon.

Det er andre gangen i løpet av to år at fylkeskommunen må tåle kritikk fra revisjonen om manglende system som gir oversikt over innfartsparkeringsplasser.