Ti kjemper om rådmannsjobb i Giske

Sju menn og fem kvinner ønsket å ta over jobben etter Marit Elisabeth Larssen, som pensjonerte seg fra rådmannsjobben i Giske 1. september. Siden har to søkere trukket seg, slik at lista nå består av ti navn.

I ukene etter at rådmannsjobben ble utlyst, var det ennå usikkerhet rundt hvorvidt Giske ville bestå som egen kommune fra 1. januar 2020. Først 27. september, tre dager før søknadsfristen først utløp, vedtok formannskapet med 14 mot 9 stemmer å si nei til å gå inn i Nye Ålesund. Søknadsfristen ble senere forlenget til 15. oktober.