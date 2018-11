Kjent rockeartist vil bli ny rådmann

Under artistnavnet «Ida Maria» har Ida Maria Børli Sivertsen herjet hitlistene med låter som «Bad Karma» og «I like you so much better when you’re naked». Hun har fortalt om sin fortid som alkoholiker, deltatt i Skal vi danse og i årets norske finale i Melodi Grand Prix.

Nå er Sivertsen en av 17 søkere som vil ta over rådmannsjobben i Nesna, etter at Geir Sakariassen inngikk sluttavtale i juli. Han ble fritatt for arbeidsplikt, og fikk med seg lønn i oppsigelsestiden pluss seks måneders etterlønn.