Varsler «vesentlige» feil i regnskapet ett år før sammenslåing

Terje Hammerfjeld fra selskapet Arena Norge går på talerstolen i kommunestyret i Tysfjord. Han er hentet inn som ryddegutt i kommunen som skal deles om litt over ett år. Norges største oppsamlede underskudd skal fordeles mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune.

– Bottom line er at vi må rydde opp i masse rot i 2018, slik at vi kan ha kontroll på ting i 2019. Sånn er det bare. Hovedpoenget å få et 2019-budsjett det går an å stole på. Det er foreløpig ikke mulig å lage prognose ut året. Det er for mange lause tråder.