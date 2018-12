Flora fikk pris for etikkarbeid

Etikkprisen 2018 ble delt ut av eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Flora kommune får 100 000 kroner i premie.

Fagjuryen for Etikkprisen mener Flora kommunes etikkarbeid er systematisk og målrettet og at det er blitt arbeidet sterkt over tid. Kommunens etikkarbeid er også godt forankret på alle nivåer i kommunen, og i hele helse- og omsorgssektoren, heter det i en pressemelding fra KS.

Verdikafé

Fagjuryen fremhever spesielt:

At tiltaket Verdikafé hvor alle tjenester inviteres til en felles arena for refleksjon og læring om etikk i praksis.

At tjenestene tar med brukerne inn i den etiske refleksjonen

At bruker systematisk etisk refleksjon bredt ute i tjenestene før en søker tvangsvedtak og at etisk refleksjon brukes for å finne alternativ til medikamentell behandling.

Juryen ser også veldig positivt på at etisk refleksjon i Flora kommune sees på som et sentralt redskap for at de ansatte skal se og møte brukerne ut fra et helhetlig perspektiv der brukernes interesser og ressurser alltid står i sentrum. Visjonen for etikkarbeidet er at etikk skal være en naturlig del av alt som gjøres i omsorgstjenesten, inkludert samarbeid, søknadsbehandling og brukerkontakt.

Ildsjeler

– Denne prisen går til ildsjelene som jobber i helse- og omsorgstjenestene våre. Takk for den jobben dere gjør hver dag, sa Flora kommune i sin takketale.

– Flora kommune er en verdig vinner av prisen. De har søkt flere ganger, og denne gangen gikk de helt til topps, sier leder for satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av satsingen, som er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsingen finansieres av Helse og omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME).

I fjor var det Oslo kommune som vant prisen.