19 vil bli toppsjef i Bykle

To kvinner og 17 menn vil ta over jobben etter Frantz A. Nilsen, som gir seg som rådmann etter knapt ett år for å bli rådmann i hjemkommunen Evje og Hornnes.

I oktober ble plansjef Signe Sollien Haugå konstituert som rådmann i Bykle. Hun er ikke blant søkerne på lista.