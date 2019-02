Viktige KOSTRA-tall forsinket

Forsinkelsen kan føre til at kommunene ikke har helse- og sosialtallene til å sammenligne seg med andre når de, for eksempel, skal skrive årsmeldingen sin. Men KS-direktør Helge Eide tror ikke det spiller noen vesentlig rolle for enkeltkommuner.

– 15. mars er vel dato for såkalte foreløpige tall. Endelig KOSTRA-rapportering er 15 juni. Kommunene har jo uansett tall for egen virksomhet tilgjengelig, så merverdien for dem og for KS er mulighetene til å analysere data på tvers av kommunene, sier han.

For Kommunal Rapports kommunebarometer vil dette medføre mangelfullt tallmateriale i første utgave.

- Men barometeret blir publisert uansett den 28. mars, opplyser Kommunebarometerets redaktør Ole Petter Pedersen.

Fra SSB får vi opplyst at helse- og sosialtall fra 2018 er blitt rapportert inn til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR, og SSB har ikke mottatt data i tide for tilrettelegging og offentliggjøring ved KOSTRA-publiseringen den 15. mars. Helse- og omsorgstallene blir offentliggjort så fort tallene er tilgjengelige for statistikkproduksjon, melder SSB.