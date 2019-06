Store vannlekkasjer ga nye rør – og høyt gebyr

– Vi har gjort store grep i forbindelse med vannforsyningen de siste årene, sier driftsleder for tekniske tjenester i Skånland kommune, Jan Egil Strand.

De endelige Kostra-tallene for 2018 viser at andelen fornyet kommunalt ledningsnett i de tre siste årene er på 22 prosent i Troms-kommunen. I landet for øvrig er andelen 0,64 prosent.