Over halvparten av kommunene har opplevd alvorlige naturhendelser

Værgudene herjer i landets kommuner. I den årlige kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) svarer over halvparten at de har vært utsatt for én eller flere alvorlige naturhendelser i løpet av de siste to årene.

Flom, skred og vind har ført til skader på infrastruktur og bebyggelse og i verste fall fått konsekvenser for liv og helse. Også kraftige snøfall, tørke og skogbranner har skapt problemer flere steder.