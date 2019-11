Arbeidstakere etterlyser personlig kontakt ved sykefravær

– Uten personlig kontakt mister arbeidsgiver muligheten til å komme tett på og få klarhet i om medarbeideren kan utføre deler av sine arbeidsoppgaver, sier spesialrådgiver innen HMS-arbeid i Stamina Helse, Ingrid Nødtvedt.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Stamina Helse blant 2.500 arbeidstakere, viser at mange virksomheter glipper fra start i sykefraværsoppfølgingen. Blant annet viser undersøkelsen at det legges dårlig til rette for dialog mellom leder og medarbeider, til tross for at arbeidstakere flest ønsker dialog.