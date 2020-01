Frogn får refs for lang saksbehandlingstid i byggesaker

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Ombudsmannen har særlig sett på saksbehandlingstid for byggesøknader og klager i byggesaker, og kommunens rutiner for informasjon til søkerne under sakens gang.

Sivilombudsmannen konkluderer med at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for byggesaker i Frogn kommune er for lang, og at kommunen i mange saker ikke overholder saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.