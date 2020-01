– I en krise er det viktig å ta innbyggernes perspektiv

Bård Espelid var den som nærmest døgnet rundt frontet, informerte og forklarte vannkrisen i Askøy i fjor sommer, da bakterier fra dyreavføring kom inn i et høydebasseng og gjorde store deler av innbyggerne syke. 76 personer måtte på sykehus, og en 72-årig kvinne døde.

– Det var ulikt syn på krisekommunikasjon mellom politikk og administrasjon. Mange mener at strategien i en slik situasjon skal være å beskytte kommunene. Vi ble enige om å ha et innbyggerperspektiv. Vi skulle være opptatt av hva innbyggerne var opptatt av, fortalte Espelid under kontrollutvalgskonferansen denne uken.