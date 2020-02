Et internasjonalt forskerteam innen ulike fagfelt har analysert nøkkeldata fra Norden og sammenlignet dem på tvers av landegrenser og regioner.

Denne uka la Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio fram rapporten «State of the Nordic Region 2020», som viser at Oslo topper årets liste som Nordens mest konkurransedyktige region.