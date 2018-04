Jobber for fortsatt liv i dagens kommunesenter

– Tjenestetilbudet skal ligge der det ligger nå, sier ordfører Reidun Bakken (KrF) i Audnedal om deres avtale om sammenslåing med Lyngdal.

Hun er også opptatt av at den frivillige aktiviteten skal blomstre og mener kommunen må legge til rette for at dette skal kunne skje.

Se video hvor flere lokalpolitikere forteller hvordan de skal takle framtida i en ny sammenslått kommune.