Slik fungerer ungdomsrådene

Rundt 85 prosent av kommunene har ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre. Kommunal Rapport har laget en undersøkelse som litt over 50 prosent av kommunene har svart på.

Vi har også besøkt ungdommens kommunestyre på Askøy. Se videoen til denne artikkelen.

Radøy

Ungdomskoordinator Katarina Birkeland

Ungdomsrådet fungerer veldig godt. Dei er aktive og engasjerer seg i lokalmiljøet. Det er leiar og nestleiar som styrer møtene. Dei planlegger møte saman med kontaktpersonen på eit arbeidsmøte 1 veke før møtet. Ungdomsrådet har eit godt rykte på seg i kommunen og vert tatt med i beslutningsprosesser som omhandle barn og unge i kommunen. Det er ein liten kommune på 5000 innbyggere, så ungdomsrådet fungerer som eit ungdommens kommunestyre. Ungdomsrådet har tacodialog/ pizzadialog saman med kommunestyret ca 1 gang i året.

Eidfjord

Kulturkoordinator Bergjot Maria Veivåg

Det fungerer bra, det er eit godt samarbeid med regionale Hardanger Ungdomsråd. Eidfjord hadde tidlegare Ungdommens kommunestyre, dette vart gjort om til Ungdomsråd men med samme formål som ungdommens kommunes.

Sund

Kulturskolerektor Hilde Kristin Egeland

Varierande, det er til tider vanskeleg å finne kandidatar til ungdomsrådet, og det det kan vere utfordrandre å få nok saker til at det er meiningsfylt for ungdomane å vere med i rådet.

Lyngdal

Ungdomsrådskoordinator Marius Thoresen

Det fungerer helt ok, men det er vanskelig å få med de eldre ungdommene på ting (vgs) pga fravær fra skolen. Vi har hatt ungdomsråd i tre år i Lyngdal, men vi er fortsatt ofte ‘glemt’ blant politikere og administrasjon.

Mandal

Koordinator for barne- og ungdomsrådet Anne Grønsund

Rådet fungerer godt. Det er stort engasjement og god rekruttering. Rådet opplever selv at de har innflytelse og at de får god informasjon og oppfølging. De får godt plass i kommunestyret og i lokalsamfunnet er de aktive aktører f.eks i media. Utfordringen er sammenhengen mellom rådet og de unge ute på skolene. Det er vanskelig å få til et godt samarbeid mellom råd og elevråd etter som arbeid med elevråd er nedprioritert ,og ofte ikke handler om det samme som rådet jobber med. Elevrådene får lite opplæring og jobber ofte med sosiale tiltak. Økonomi, budsjett og planarbeid blir ofte ikke prioritert i elevrådene.

Oppgård

Barne- og ungdomskonsulent Heidi Andressen- Dukes

Ungdomsrådet fungerer godt. Det er et organ som blir tatt på alvor i kommunen. Kommunale ledere og saksbehandlere stiller i ungdomsrådet og legger fram sine saker, på like linje med ordinære politiske utvalg. Ungdomsrådet får opplæring gjennom en to dagers opplæringskonferanse. Deres vedtak legges fram for politiske utvalg, og innspillene deres er da en del av samlet saksfremstilling.

Bømlo

SLT-koordinator Stian Olderkjær

Det fungerer veldig dårlig, då eg som rådets sekretær har alt for lite tid å følgje arbeidet opp. Dei politikarane som er sett som mentorar for rådet har heller ikkje møtt mykje dei siste åra. Det gjer at det ikkje er stort engasjement i arbeidet.

Sel

Virksomhetsleder kultur og service, Jertrud T. Stallvik

Vi har sett de siste årene at det er vanskelig å få ungdom interessert i å sitte i ungdomsrådet. Når de ikke er entusiastiske og brenner for den type arbeid kan det være tungt til tider. De som vil sitte i rådet har som oftest mange aktiviteter de er med på og da kan der være vanskelig å prioritere dette arbeidet. Vi ser også at vi ikke «bruker» rådet nok, at de kanskje ikke får så mange interessante saker å jobbe med. Så de blir ikke synlige i kommunen vår, på den måten vi skulle ha ønsket.

Lørenskog

Spesialrådgiver Anne Hege Rosenlund

Kommunen har strevd litt med å finne en struktur som samsvarer med kommunens ambisjon for drift av Ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre, men det kan se ut til at vi dette skoleåret har fått en god form på dette. Dette vil vi foredle og jobbe videre med i kommende skoleår.

Risør

Rådgiver Elin Evensen

I Risør har vi et barne- og ungdomsråd. 2 representanter fra hver skole. Det utgjør 6 barneskoleelever, 2 ungdomsskoleelever og 2 videregåendeskoleelever. Aldersspredningen er utfordrende. Utfordrende å gi de yngste et godt grunnlag for å uttale seg. Samtidig har rådet kommet med mange gode innspill. Innspillene til administrasjonen følges opp. Bystyret er opptatt av ungdommens stemme, og vektlegger deres råd/innspill. Rådets møter gjennomføres i skoletiden. Det gis ikke godtgjørelse, men elevene får mat, drikke frukt/snop på møtene.

Steinkjer

To politikere fra henholdsvis formannskap og leder for et hovedutvalg er faste medlemmer i rådet og ‘oversetter’ viktige politiske saker . Diskusjonene i rådet blir på denne måten videreført inn i det politiske systemet. På denne måten fungerer det bra.

Oslo

Oppsøkende miljøterapeut Anna Opland Stenersen

Ungdomsrådet har fungert mindre bra i mange år - det har vært få ungdommer med, og mange avlyste møter. Fra høsten 2017, har det kommet ny sekretær og blitt valgt nytt råd. Nå jobbes det med å bygge opp engasjementet og kjennskapen til ungdomsrådet. God start :)

Tønsberg

Arbeideleder Tommy Lovig-Larsen

Etter mitt syn så fungerer det å ha engasjerte ungdommer ganske bra. De prøver å gjøre så godt de kan. Utfordringen er at kommunen bruker ungdomsrådet i Tønsberg som en høringsinstans, kun på orienteringssaker, og saker som skal til godkjenning. Ungdomsrådet er ofte ikke med som rådgivende i saker som angår dem. Derfor kan det bli litt papirdemokrati.

Harstad

Koordinator Ungdomsrådet og Barn- og Unges Kommunestyre, Maria De Paoli

Vårt ungdomsråd i dag fungerer veldig godt. En av de viktigste grunnene til det er at medlemmene av rådet er engasjerte. Vi har godtgjørelse til leder og nestleder.