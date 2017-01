Selvlært leder til ny toppjobb

– Hvorfor har du ikke høyre utdanning?

– Det ble ikke sånn. Jeg begynte en gang på statsvitenskap. Der sa de at vi skulle lære hvordan broer ble bygd i samfunnet. Men jeg fant ut at jeg heller ville bygge dem selv, og reiste meg og gikk. Og siden har det gått slag i slag. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er selvlært, og de som ansetter meg er opptatt av hva jeg kan.