Utsatte sak da ordfører ble erklært inhabil

Torsdag i denne uken skal formannskapet i Søgne gjøre et tredje forsøk på å behandle et varsel om kritikkverdige forhold i kommunen. Saken er eneste sak på dagsorden i nytt ekstraordinært møte, en snau uke etter forrige forsøk 20. januar.

Da ble møtet først lukket med henvisning til at saken gjaldt en “arbeidstakers tjenstlige forhold” - altså en personalsak. Deretter stilte ordfører Astrid Hilde (Ap) spørsmål ved rådmann Kim Høyer Holums habilitet. Det framgår av protokollen at han enstemmig ble erklært inhabil, begrunnet med at han er part i saken.