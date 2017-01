Vet ikke hva de vedtok - må behandle budsjettet på nytt

– Noen mener vi vedtok å frata rådmannen fullmakter. Jeg er blant dem som ikke kan se at det ble tatt opp. I tillegg er det blitt litt tull med noen beløp, forteller ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) til Kommunal Rapport.

Budsjett for 2017 og økonomiplan for de neste fire årene ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Tysfjord 19. desember. Det skjedde etter at gruppelederne hadde lagt fram et omforent forslag til endringer i formannskapets innstilling.