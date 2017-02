KS vil ha med staten på digital dugnad

– Status for digitalisering i kommunesektoren er fremdeles at vi har åpenbare behov for løsninger, begrenset med kompetanse og at hver enkelt kommune er for liten til å løse problemene selv, sa Inger Østensjø under KS-strategikonferansen på Sola.

Østensjø er områdedirektør i KS for forsking, innovasjon og digitalisering og var tidligere rådmann i Stavanger. Hun fastslår at det er kritisk å gjøre mer med den digitale tilstanden i både stat og kommuner. KommIT-rådet i KS jobber med digitalisering, men mandatet og finansieringen må utvides, ifølge Østensjø.