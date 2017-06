Barometervinner: – Må ha klare, realistiske mål

Journalist Tone Holmquist intervjuer i denne videoen nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen og ordfører Bengt Fasteraune om Kommunebaromteret.

Dovre er ingen kraftkommune og kan derfor ikke lene seg på store inntekter fra konsesjonskraft.

– Det har vært stram økonomi bestandig, og det kommer det vel også til å bli i framtiden, sier Fasteraune som innrømmer at det er krevende å holde det tjenestenivået kommunen har.

– Det krever god økonomistyring. Det er en kjempeutfordring for oss å kunne holde det nivået vi har. Vi må hele tiden gjøre grep for å justere oss inn, sier Fasteraune.

Dovre er en liten kommune og det er også flere andre småkommuner i toppsjiktet i Kommunebarometeret. Ikke så overraskende mener nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport. Det er han som er ansvarlig for Kommunebarometeret.

– Det er mange småkommuner og det er ikke så unaturlig at en del av dem hevder seg i toppen. Vi ser også at en del småkommuner ligger stabilt i toppen, som kanskje er det aller beste bildet på at kommunen driver bra, sier Pedersen.

Han mener likevel at ser vi alle kommunene under ett, ligger store kommuner noe bedre an, enn småkommuner. I hvert fall om man tar hensyn til de økonomiske forutsetningene som synes å være noe bedre i små kommuner.

Fasteraune mener det ikke er avgjørende om kommunen er liten eller stor.

– Å drive en kommune er ikke avhengig av om man er stor eller liten. Man må sette seg klare mål og så må man være veldig realistisk i forhold til de rammene man har og sette seg klare og tydelige mål, sier Fasteraune og mener at nettopp det har kommunen gjort.

Han peker også på at kommunen får bra med søknader når de lyser ut stillinger.

– Det er mange dyktige folk, folk ønsker å jobbe i kommunen det er en stabil arbeidskraft. Det er alfa og omega spesielt når du skal jobbe med folk. Det er klart at det er svært viktig at du kan stole på at arbeidsstokken er kompetent. Så det har like mye med kompetanse å gjøre som antall stillinger, sier Fasteraune.