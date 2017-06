Rådmannens epost til revisjonen ble personalsak

Kommunestyret i Øystre Slidre fattet torsdag følgende vedtak i det som ble behandlet som en personalsak bak lukkete dører:

«Kommunestyret henviser til vedtatte kjøreregler og meiner at konfliktnivået mellom rådmann og revisjonssjefen er for høgt. Kommunestyret forventer at alle rettar seg etter vedtatte kjørereglar. Kommunestyret meiner det ikkje er heldig at rådmannen nytter sin private e-post i saker som handler om rådmann som rådmann.»