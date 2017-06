Bare seks kommuner i landet har billigere pleie og omsorgstjenester enn Hitra. Samtidig går kommunen helt til topps på barometeret som måler kvaliteten i denne sektoren. Kommunalsjef Harald Martin Hatle mener det er en klar sammenheng.

– Det at vi er så kostnadseffektive, gjør at vi hele tiden må lete etter nye måter å jobbe på. Vi ser at de som bruker mye ressurser, bruker mye av gårsdagens løsninger, sier han til Kommunal Rapport.