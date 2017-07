Skatteinntektene faller raskt

Skattetallene per juni ble publisert av Statistisk sentralbyrå for noen dager siden. De viser at inntektene for juni isolert ble langt lavere enn for ett år siden, både for kommuner og fylkeskommuner.

Juni er én av seks måneder i året med lave skatteinntekter. Dermed har en nedgang på 12 prosent for måneden isolert sett liten betydning. Også i forrige lille skattemåned, april, var nedgangen om lag 10 prosent.