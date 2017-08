- Mange byller som må stikkes hull på

Ett år etter at 11 personer sto frem om overgrep i Tysfjord, holdt Fylkesmannen i Nordland forrige uke informasjonsmøte om oppfølgingsarbeidet etter det store omfanget av overgrep som etterforskes i Tysfjord.

Politiet har 120 saker på bordet. De er alle knyttet til det samiske miljøet og den læstadianske menigheten.

Nå begynner arbeidet med å gjenopprette tilliten blant innbyggerne.

- Det handler om å tørre, uttalte Inga Karlsen på onsdagens folkemøte på det lulesamiske senteret Àrran på Drag i Tysfjord.

Hun mener ”grasrotsamen” i Tysfjord ikke hatt anledning tidligere til å komme frem med sine meninger og sitt syn på saken og prate om åpenhet.

- Så takk skal dere ha for at vi endelig fikk dette til. Men sannelig min hatt er det flere byller som det må settes hull på for at vi samer skal få tillit til majoritetsbefolkningen.